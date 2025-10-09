41 perce
Nem folytatódik a napsütéses idő, újra előkerülhetnek az esernyők csütörtökön
Mutatjuk, milyen időre lehet számítani a hét negyedik napján vármegyénkben.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint felhős időre, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Este megkezdődik a felhőzet határozottabb felszakadozása, csökkenése északnyugatról. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél időnkét megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő.
Időjárás: újra eső érkezik Vasba
A HungaroMet egyelőre nem adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére, viszont a szerdai napsütéses idő nem folytatódik csütörtökön, ugyanis a délelőtti órákban csapadék érkezik térségünkbe. Délután már barátibb lesz a helyzet, még a nap is előkerül a felhők mögül, a levegő hőmérséklete pedig 18 fokig melegszik fel.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - koponyeg.hu.