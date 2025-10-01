Ilyen idő lesz szerdán Vasban - zápor is meglephet minket napközben

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint szerdán hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredhetünk, de majd ott is egyre jobban gomolyosodik a felhőzet. Másutt - a pára és köd feloszlását követően - eleinte gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, majd a gomolyfelhők egyre többfelé összeállhatnak ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban helyenként erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Hűvös őszi időjárás várható szerdán is.

Fotó: Fülöp Ildikó FI / Forrás: Veszprém Megyei Napló

Időjárás Vas megyében

Szerda délelőtt 9 fok körül alakul a hőmérséklet, közepesen felhős, erős széllel. Délután maximum 13 fok lehet, estre pedig visszahűl 9 fokra a hőmérséklet némi záporral és erős széllel kísérve. Csütörtök hajnalra akár 6 fok is lehet és az erős szél is megmarad térségünkben. A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére szerdára.