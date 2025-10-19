október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Hajnali fagyok után derült idő ígérkezik vasárnapra

Címkék#csapadék#hajnal#fagypont

Mutatjuk, hogy alakul ma az időjárás

Vaol.hu

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap. A met.hu előrejelzése szerint általában derült idő várható, hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy. A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk.

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap
Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap
Forrás: Szendi Péter

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap

Vasárnap délután nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu