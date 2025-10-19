Hajnali fagyok után derült idő ígérkezik vasárnapra

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap. A met.hu előrejelzése szerint általában derült idő várható, hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy. A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk.

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén vasárnap

Forrás: Szendi Péter

Vasárnap délután nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.