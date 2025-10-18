1 órája
Szeszélyes őszi nap: változékony idő lesz szombaton Vas megyében
Mutatjuk, milyen időjárásra kell számítani a hétvége elején.
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztotta meg, hogy milyen időre kell számítanunk szombaton az Alpokalján.
Szombati időjárás
Az éjszakai órákban erősen felhős, borult lesz az ég. Csapadék nem várható, foltokban köd és alacsony szintű rétegfelhőzet képződhet. Szélcsend valószínű. Kora reggelig 4-6 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton a nap első felében egy hidegfront hatására sok felhő lesz az égen. A déli, kora délutáni órákig elszórtan alakulhat ki jelentéktelen zápor a térségben. A délutáni óráktól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ekkor időszakos napsütés lehetséges. Az északi szél a déli óráktól fokozatosan megélénkül, kisebb körzetekben néha megerősödik, majd estétől mérséklődik a légmozgás. Délutánra 12-14 fokig emelkedik a hőmérséklet.