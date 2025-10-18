Szeszélyes őszi nap: változékony idő lesz szombaton Vas megyében

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztotta meg, hogy milyen időre kell számítanunk szombaton az Alpokalján.

Szeszélyes őszi időjárás.

Fotó: Szendi Péter

Szombati időjárás

Az éjszakai órákban erősen felhős, borult lesz az ég. Csapadék nem várható, foltokban köd és alacsony szintű rétegfelhőzet képződhet. Szélcsend valószínű. Kora reggelig 4-6 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton a nap első felében egy hidegfront hatására sok felhő lesz az égen. A déli, kora délutáni órákig elszórtan alakulhat ki jelentéktelen zápor a térségben. A délutáni óráktól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ekkor időszakos napsütés lehetséges. Az északi szél a déli óráktól fokozatosan megélénkül, kisebb körzetekben néha megerősödik, majd estétől mérséklődik a légmozgás. Délutánra 12-14 fokig emelkedik a hőmérséklet.