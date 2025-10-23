Csapadékos ünnep elé nézünk: ilyen idő várható október 23-án térségünkben

Október 23-án, csütörtökön a nap első felében még néhány órára kisüt a nap, változóan felhős lesz az ég. A déli órákig a nyugati határvidéken beragadhat a stratus felhőzet. Délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Késő délutántól, estétől nyugat-északnyugat felől egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Csütörtök estétől péntek reggelig az Alpokalja vidékein 20-30 mm csapadék várható, kisebb körzetekben 40-50 mm is aláhullhat. Napközben a déli-délnyugati szél erős, gyakran viharos lesz, a legerősebb széllökések elérhetik a 70 km/h-át. Később estétől, késő estétől a szél északnyugatira fordul és a front peremén, valamint mögött megerősödik, néha viharossá fokozódik. Délutánra 19-22 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja hivatalos oldalán a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Csütörtöki időjárás Vasban

