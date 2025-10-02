október 2., csütörtök

Hidegbetörés Vasba: érkezik az első havazás? - Megkérdeztük a szakértőt

Címkék#időjárás#havazás#Pétervári Tibor

Az átlagosnál melegebb szeptember után itt az átlagosnál hűvösebb október. Hirtelen, mindenféle átmenet nélkül váltott ősziesre az időjárás. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelőjét kérdeztük, mire számítsunk a folytatásban.

Cseh-Egyed Bernadett
Fotó: Cseh Gábor

Szerdán 9,7 Celsius – fok volt a napi középhőmérséklet, ez inkább október második felében számítana átlagosnak. Több fokkal hidegebb a mostani időjárás az ilyenkor átlagosnál, ráadásul nagyon hirtelen is jött a váltás. A hőérzetet tovább rontja a szél, ami még pénteken is erős lesz – mondta el érdeklődésünkre a szakértő. A legmelegebb órákban is 15 fok alatti értékeket mérhetünk. 

Fotó: Cseh Gábor

Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője  szólt arról is, a szél miatt kevésbé csökkent az éjszakai hőmérséklet az elmúlt napokban, de szombatra virradóra alább hagy a légmozgás, többfelé várható talajmenti fagy, sőt, kétméteres magasságban az sem kizárt, hogy a 0 fokhoz lesz közelebb a hőmérő higanyszála. A hétvége első napja kellemesebb időjárást tartogat: a sok napsütés hatására 16-17 fokig melegszik a levegő. Az esti órákban újabb hidegfront érkezik, reggelik területi átlagban 4-5 milliméternyi csapadék hullik.  

Ez sík vidéken biztosan eső lesz. A magasabban fekvő területekre azonban – mint azt már korábban megírtuk, megérkezett a havazás.  

 

