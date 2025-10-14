Érkezik a változás az időjárásban, ez várható addig is

A hétfői hidegfront csak némi felhősödést hozott a térségünkbe, és a folytatásban sem várható számottevő csapadék, áztató eső. Egész héten változóan felhős időjárásra számíthatunk több-kevesebb napsütés mindennap várható- mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Hozzátette: magasnyomás lesz az uralkodó, a frontra érzékenyek is könnyebb napok elé néznek. A maximumok 15 fok körül alakulnak, de a napos területen 17 fokot is mérhetünk. Éjszakánként 5-10 fokig hűl le a levegő. Az évszaknak megfelelő ez az időjárás.

Időjárás Vasban: érdemes lesz a szabadban tölreni a következő napokat

Fotó: SZP

Vasi időjárás: ezt tedd most!

Igazi kertészkedő idő ez, aki, amit tud, még takarítson be. A jövő héten változékonyabbra fordul az időjárásunk, október közepén pedig gyorsan tud már sokat romlani, jönnek a sárosabb időszakok - jegyezte meg Pétervári Tibor.