Időjárás: esővel indul a hét, aztán jön a fordulat Vasban is

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. A köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu előrejelzése.

Időjárás: visszatér a vénasszonyok nyara

Forrás: Szendi Péter

Éjjel fokozatosan elhagyják térségünket a ciklonok, majd a következő napokban enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. A jövő héten fokozatosan közelítjük majd a sokévi átlag körüli maximumokat. Emellett csökken a csapadékhajlam, csak néhol lehet eső, záporeső - olvasható.