Vasárnap beköszönt a hamisítatlan vénasszonyok nyara térségünkben

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnapra megérkezik az az igazi, napfényes őszi időjárás, amiért szeretjük ezt az évszakot. Itt már többnyire napos lesz az idő, a felhők alig takarják majd el, így lehetséges, hogy néhol kabátra sem lesz szükség. Délután a hőmérséklet 16 és 21 fok körül alakul, ami egyértelműen azt mutatja, hogy visszatért a vénasszonyok nyara. A szél abszolút nem fog ezen a napon szerepet kapni, előreláthatólag.

Időjárás: beköszönt a hamisítatlan vénasszonyok nyara térségünkben

Időjárás: Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.