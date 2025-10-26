október 26., vasárnap

Záporokkal, zivatarokkal, sőt jégesővel érhet véget a hét Vas vármegyében

Mutatjuk, hogy milyen időre lehet számítani a hét utolsó napján vármegyénkben.

Vasárnap a nap első felében még rövid ideig előbújhat a nap. A délelőtt második felétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. A déli, kora délutáni óráktól a kora esti órákig többfelé számíthatunk esőre, záporra, kis eséllyel zivatarra. Erősebb záporok, zivatar környezetében szélerősödés és apróbb szemű jég, jégdara lehetséges. A nyugatias irányú légmozgás mérsékelt marad. Délutánra 10-13 fokig emelkedik a hőmérséklet - fogalalja össze bejegyzésében a vasárnapi prognózost a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Időjárás: csapadékból nem lesz hiány vasárnap, jégesőre is van kilátás
Időjárás: pénteken durva jégeső csapott le Vépre

Orvosmeteorológia:

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu

