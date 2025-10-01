Ez durva lesz! Jégesővel és széllel csap le az országra a vihar

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat - közölte a katasztrófavédelem.

Jégeső: veszélyjelzést adtak ki a fél országra

Forrás: VN-archív

Éjszaka a záporos gócok számossága csökken, ezzel együtt a felhőzet is. A Dunántúlon és a keleti határ közelében azonban még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Csütörtökön a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, néhol rövid zápor kialakulhat belőlük. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól délkelet, kelet felől összefüggő fátyolfelhőzet húzódik az Alföld fölé, amely estétől vastagodni kezd. A légmozgás éjszaka veszít erejéből, de a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti, keleti vidékeken továbbra is élénk maradhat. Reggeltől ismét erőre kap az északi, északkeleti szél, amely napközben már nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között várható.

Jégeső: veszélyjelzés

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.10.02 csütörtök éjfélig: Kora estig főként a középső, déli területeken még előfordulhatnak kis számban zivatarok, melyekhez átmeneti szélerősödés és jégdara zápor társulhat.