Brutális jégeső vonult végig a vasi településen - videó

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztott meg egy videót, ami Vépen készült, október 24.-én délután. Apró szemű jég hullott az átvonuló zivatarból a településen. Ezt egyik olvasónk is elküldte képen, amin jól látszanak a jégdarabok. Nem voltak túl nagyok, de ezek is könnyen kárt tudnak okozni.

Forrás: Olvasónk

 

