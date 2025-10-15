Jöhet a gyenge fagy

október 15., szerda

Észak, északkelet felől fokozatosan tovább növekszik, vastagszik a felhőzet.

Éjjel nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, szerda napközben egyre nagyobb területen szakadozik is a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 17 fok között alakul - írja a HungaroMet.

