Sötét felhők Körmend határában - közelgő vihart jeleznek

Komor, sötét felhők gyülekeznek Körmend határában , amit lencsevégre kapott fotósunk. Érdemes figyelni, mert hamarosan érkezhet az eső.

Forrás: Kóbor Szonja

Fotó: Kóbor Szonja

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztotta meg péntek délután, hogy Körmend-Szentgotthárd között van esély záporra, kis eséllyel zivatarra a következő órákban.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy elérte Magyarországot a Benjamin-ciklon, ami viharos széllel érkezett és rengeteg kárt okozott országszerte.