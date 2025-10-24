Időjárás
2 órája
Sötét felhők Körmend határában - közelgő vihart jeleznek
Komor, sötét felhők gyülekeznek Körmend határában , amit lencsevégre kapott fotósunk. Érdemes figyelni, mert hamarosan érkezhet az eső.
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztotta meg péntek délután, hogy Körmend-Szentgotthárd között van esély záporra, kis eséllyel zivatarra a következő órákban.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy elérte Magyarországot a Benjamin-ciklon, ami viharos széllel érkezett és rengeteg kárt okozott országszerte.
4 órája
Megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, mindent letarol a szörnyű szélvihar
