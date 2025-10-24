október 24., péntek

Salamon névnap

2 órája

Sötét felhők Körmend határában - közelgő vihart jeleznek

Címkék#vihar#eső#időjárás

Komor, sötét felhők gyülekeznek Körmend határában , amit lencsevégre kapott fotósunk. Érdemes figyelni, mert hamarosan érkezhet az eső. 

Forrás: Kóbor Szonja
Fotó: Kóbor Szonja

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán osztotta meg péntek délután, hogy Körmend-Szentgotthárd között van esély záporra, kis eséllyel zivatarra a következő órákban. 

Korábban már beszámoltunk róla, hogy elérte Magyarországot a Benjamin-ciklon, ami viharos széllel érkezett és rengeteg kárt okozott országszerte.

