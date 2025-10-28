Melissa, ez az idei legerősebb vihar a Földön

Tóth Tamás meteorológus tette közzé, hogy magyar idő szerint kedd reggel 06 óra után készült képen Jamaica partjaitól délnyugatra rajzolódik ki a legerősebb vihar, a trópusi ciklon szeme, ami az elmúlt órákban alig mozdult el és tovább szívta magába az energiát a Karib-tenger 29-30 fokos vize felett. A NOAA hurrikánközpontjának legfrissebb tájékoztatója szerint a középpontjában a légnyomás 903 mbar* (összehasonlításképp az átlagos tengerszinti légnyomás 1013 mbar), a becsült átlagos szélsebesség 280 km/h.

A legerősebb vihar tombol.

Forrás: facebook

Érdekesség a legerősebb viharról, Melissaról

Szemfalban gyönyörűen látszik az ún. stadium effect (fordítsuk le: stadion-effektus), ami azt jelenti, hogy hurrikán szeme alul szűkebb, felfelé kiszélesedik, éppen úgy, mint egy stadion lelátója. Hétfőn a hivatalos hurrikánvadászok belerepültek a vihar szemébe, és ejtőszondákkal további méréseket végeztek: nyers adatok szerint 216 m-es magasságban 388 km/h-ás széllökés is előfordult, ami az egyik legerősebb széllökés, amit valaha mértek hurrikán szemfalában.

A vihar karasztrófális esőzésekkel, óriási vihardagállyal és pusztító szélviharral kedden minden túlzás nélkül letarolja Jamaicát - az ország történetének legerősebb szélviharaként. Ezt követően Kuba délkeleti részét már kissé legyengülve éri el és a Bahamák után fut ki az Atlanti-óceánra.