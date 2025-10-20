Ez már biztos: ezen a héten megérkezik a tél

A téli ruhákat, bakancsokat látva a prospektusokban, sokaknak kedve támad síelni. A gyerekek, ahogy vége a szabadtéri fürdőzés szezonjának, már a hógolyózást várják, és legalább naponta egyszer megkérdezik: mikor jön a tél.

Mikor jön a tél? A naptár szerint hamarosan.

Forrás: Facebook/MetFigyelő

Annyi bizonyos: a naptári tél december 1-jén kezdődik és február végéig tart, a csillagászati tél pedig december 21-22-i téli napfordulóval indul és március 20-ig tart. A karácsonyt megelőző napokig fokozatosan rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Azt már jóval nehezebb megmondani, mikor fordul az időjárás téliesre. Pétervári Tibort, a HungaroMet szombathelyi észlelőjét kérdeztük.

Ezt mutatják most a modellek

Bár a hosszú hétvége némi lehűlést és csapadékot tartogat számunkra, alapvetően még október utolsó, november első hetében is az évszaknak megfelelő, barátságos idő várható. Az aktív ciklonok elérik a Brit-szigeteket, de a térségünkbe még nem vonulnak át.

Egyelőre marad a nyugati áramlás, és amíg ez így van, addig nem valószínű drasztikus lehűlés -

magyarázta a szakértő.

Pétervári Tibor kitért arra is, a sokéves tapasztalatok szerint november végén, december elején kezdődik a síszezon. A hóágyúzáshoz is tartós mínuszok kellenek, az 1500 méteres szinten pedig egyelőre 0 fok körül alakul a hőmérséklet.