Tavaly már novemberben havazott a Kőszegi-hegységben – idén mire számíthatunk?

Az Alpokalján 2024. november 22-én, hajnalban hullott le az év első hava tavaly. A Kőszegi Időjárás Előrejelzés portál bejegyzése szerint sík területen 7 °C volt és nem maradt meg a hó, 300 méter fölött azonban vékony hótakaró is kialakult. Vajon 2025-ben mikor lesz hó először?

2024. november 22-én, 0:44-kor kezdett el havazni az Alpokalján– ez volt az első hó a térségében a szezonban, a Kőszegi Időjárás Előrejelzés portál bejegyzése szerint. Sokan szeretnék már tudni, 2025-ben mikor lesz hó először Vas vármegyében.  

Sokan várják, de nagy kérdés: 2025-ben mikor lesz hó?
Fotó: zhukovvvlad

Mikor lesz hó Magyarországon? 

Sok mindentől függ, hogy mikor esik le az első hó: 2012-ben például október 14-én havazott, 2020-ban azonban csak december 27-én érkezett meg a fehér csoda az országba. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már az is nagy kérdés, idén lesz hó vagy sem. Korábban megírtuk, Ausztria magasabban fekvő hegyeire már megérkezett az első hó. A sípályák többsége még zárva van, de szépen gyarapszik a hótakaró. Mutatjuk, hogy hány centi most a hó. 

A https://hu.bergfex.com oldal adatai szerint Hinterreitnél 110, Kappl térségében 105, Seefeld területén pedig 90 centiméter vastag a hó. A közeli Schneebergről még nem érkezett hójelentés. 

 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
