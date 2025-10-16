Tavaly már novemberben havazott a Kőszegi-hegységben – idén mire számíthatunk?

2024. november 22-én, 0:44-kor kezdett el havazni az Alpokalján– ez volt az első hó a térségében a szezonban, a Kőszegi Időjárás Előrejelzés portál bejegyzése szerint. Sokan szeretnék már tudni, 2025-ben mikor lesz hó először Vas vármegyében.

Sokan várják, de nagy kérdés: 2025-ben mikor lesz hó?

Fotó: zhukovvvlad

Mikor lesz hó Magyarországon?

Sok mindentől függ, hogy mikor esik le az első hó: 2012-ben például október 14-én havazott, 2020-ban azonban csak december 27-én érkezett meg a fehér csoda az országba.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már az is nagy kérdés, idén lesz hó vagy sem. Korábban megírtuk, Ausztria magasabban fekvő hegyeire már megérkezett az első hó. A sípályák többsége még zárva van, de szépen gyarapszik a hótakaró. Mutatjuk, hogy hány centi most a hó.

A https://hu.bergfex.com oldal adatai szerint Hinterreitnél 110, Kappl térségében 105, Seefeld területén pedig 90 centiméter vastag a hó. A közeli Schneebergről még nem érkezett hójelentés.