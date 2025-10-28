Erre senki nem számított: ilyen lesz a mindenszentek időjárása

Nyugati, délnyugati áramlás hoz felmelegedést Vas vármegyébe. A mindenszentek időjárása nem a megszokottak szerint alakul. A hét közepétől 15-20 fok között alakulnak a maximumok, megszűnik a csapadékhajlam, és csak a néha megélénkülő szél ronthat kicsit a hőérzeten.

Kideült, milyen lesz a mindenszentek időjárása

Fotó: CSEH GABOR

Milyen lesz a mindenszentek időjárása Vasban?

Mikor jön a tél? Annyit mondhatunk, hogy egyelőre még biztosan nem. November 10-ig nem mutatnak drasztikus lehűlést a modellek - erősítette meg Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Felhívta ugyanakkor a figyelmet: az elmúlt napok esőzései után a hosszú éjszakákon gyorsabban képződnek hajnali, reggeli ködfoltok. Aki ilyenkor kel útra, vezessen óvatosan, mert a látótávolság gyorsan nagyot csökkenhet. A szakértő szólt arról is, a melegedés hatására a frontra érzékenyek fejfáját, szédülést, vérnyomáscsökkenést tapasztalhatnak a hét második felében.

Megtudtuk: az elmúlt napokban mintegy 30-40 milliméternyi csapadék hullott területi átlagban Vasban. Ez az őszi vetésnek nagyon jól jött, szépen fejlődnek a kultúrák.