Napsütéssel és esővel indul a hét Vasban

Címkék#Szombathely#környék#hajnalban

Forrás: Szendi Péter

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. A met.hu előrejelzése szerint hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

