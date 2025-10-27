Időjárás
1 órája
Napsütéssel és esővel indul a hét Vasban
Forrás: Szendi Péter
Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. A met.hu előrejelzése szerint hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.
