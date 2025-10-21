október 21., kedd

Ez vár ránk kedden

27 perce

Tipikus őszi időnk lesz kedden, kisebb eső is jöhet

Címkék#Északi-középhegység#csapadék#időjárás#hőmérséklet#környezet

Átmenetileg jelentős melegedés várható, 23-án az ország zömén már 20 fok feletti csúcsértékekre készülhetünk. A meleg azonban nem lesz tartós, csütörtökről péntekre virradó éjszaka hidegfront érkezik széllel, csapadékkal és lehűléssel - írja a HungaroMet.

Vaol.hu

Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de keleten, északkeleten derült őszi idő valószínű reggelig, utána viszont döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Csapadék éjfélig nem várható, az éjszaka második felétől a Dunántúlon és a főváros tágabb térségében, kedden napközben már északkeleten is előfordulhat kisebb, időszakos eső, záporeső - írja a HungaroMet. 

őszi
Derült őszi idő valószínű reggelig, utána viszont döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég.
Forrás:  Shutterstock

Őszi időjárás - A folytatás

A délkeleti, déli szél napközben nagy területen megélénkül, de északkeleten nagyrészt mérsékelt marad a keleties légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten -5 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fok között várható.

