Felhős borult őszi idő vár ránk pénteken

Mutatjuk, milyen időjárásra kell számítani pénteken Vas megyében.

A HungaroMet hivatalos pénteki időjárás előrejelzése szerint, délelőtt nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely - gyenge intenzitás mellett - nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati, déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként eső, zápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a délies szél csak időnként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, de a déli, délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Így alakul a pénteki időjárás.
Pénteki időjárás Vas megyében

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére, azonban az országban több helyen citromsárga figyelmeztetést adtak ki széllökés, illetve zivatar miatt. Vasban péntek délelőtt 12 fok örül lesz a hőmérséklet, ami délutánra maximum 16 fokra emelkedik. Estére már csak 8 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.

