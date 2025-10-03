Pénteki időjárás: késő este nagyon fogunk fázni, 2 Celsius fok lesz

Pénteki időjárás: Többnyire napos idő valószínű kevés fátyolfelhővel. Azonban a Tiszántúlon helyenként erősen felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás.

Forrás: VN-archív

Pénteki időjárás: késő este 2 fok lesz

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a HungraoMet.