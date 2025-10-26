Megérkeztek az első zivatarok a Dunántúlra, kiadták a riasztást is

Ahogy arról reggeli időjárás előrejelzésünkben írtunk, a délelőtti napsütést idővel fokozatosan megnövekedő felhőzet váltja fel vasárnap. A déli, kora délutáni óráktól a kora esti órákig többfelé számíthatunk esőre, záporra, kis eséllyel zivatarra. Erősebb záporok, zivatar környezetében szélerősödés és apróbb szemű jég, jégdara lehetséges. A szomszédos vármegyére már riasztást adtak ki.

Kiadták a riasztást, viharok érkeznek a Dunántúlra.

Forrás: met.hu

Riasztás is érvényben van

Úgy néz ki, a modellek stimmeltek, beléptek az első zivatarok a Dunántúlra, elsősorban Sopron környékén egyelőre, de már Szombathelyen is sötét felhők gyülekeznek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron vármegye területére.