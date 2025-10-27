Félelmetes szélvihar érkezik!

40 m/másodperces, tehát közel 150 km/órás széllökések várhatók hétfő estétől az Alpok csúcsain, ideértve a magyarok által gyakran látogatott keleti tömböket is. Ez már bőven elég ahhoz, hogy egy túrázót egy óvatlan pillanatban fellökjön a szél, és kellemetlen, -10 fok alatti hőérzetet teremtsen – írta meg a The Weather on Maps.A helyzet ezen felül azért különösen veszélyes, mert a szélsebesség erősen növekszik a magassággal, a síkvidéken vagy völgyekben uralkodó szélviszonyokból kiindulva téves biztonságérzetünk lehet egy esetleges magashegyi túrára készülve, hiszen a völgyben nyugodt, vagy mérsékelt légmozgást a magasban szélvihar váltja fel.

Szélvihar: a 2 nap alatt várható maximális szélerősség Közép-Európában. Mivel ebben az időjárási helyzetben a szélsebesség erősen függ a magasságtól (nő), maguk a széllökés értékek is gyönyörűen kirajzolják a domborzatot Forrás: The Weather on Maps

A szélvihar kialakulásnak oka a poláris jet

A magaslégkörben egy futóáramlás, a poláris jet húzódik Közép-Európa fölé. Ez a szélcsatorna biztosítja a gyakori frontátvonulást, valamint a magasabb légrétegekben a viharos szelet. Az év ezen szakában a gyenge besugárzás miatt, főleg éjjel gyakran alakul ki ún. hideg légtó a völgyekben, hegyközi medencékben, a nyugati széllel érkező enyhébb légtömeg pedig egyszerűen elsiklik ezek fölött. Ilyen esetben a környezeténél jóval hidegebb levegő úgy viselkedik, mint a víz, sűrűségénél fogva mintegy lefolyik a mélyebb térszínek felé, és tartósan kitölti a völgyeket, szélvédett medencéket.

A 2 nap alatt várható maximális szélerősség Közép-Európában. Mivel ebben az időjárási helyzetben a szélsebesség erősen függ a magasságtól (mégpedig nő), maguk a széllökés értékek is gyönyörűen kirajzolják a domborzatot Forrás: The Weather on Maps