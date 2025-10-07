Vasi adatokkal: A nyolcadik legmelegebb szeptember volt az idei, ráadásul nagyon száraz is!

Az idei szeptember középhőmérséklete a HungaroMet mérései alapján országos átlagban 18,28 °C volt, ami 2,24 °C-kal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a huszadik század kezdete óta (a legmelegebb szeptember egyébként 2023-ban volt 19,58 °C-kal). Vas vármegyében nem volt annyira meleg az ősz első hónapja, nálunk inkább a 16,6-17,9 °C volt a jellemző.

Időjárás: a nyolcadik legmelegebb volt a mostani szeptember, igaz ez Vas vármegyében annyira nem volt érezhető Fotó: Szendi Péter

A szeptemberi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 40,7 mm, ami 31%-kal marad el a szokásos mennyiségtől (1991–2020-as átlag: 59,1 mm).

Az Őrségben szeptemberben tízszer annyi eső esett mint az Alföldön!

A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90–100 mm körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 mm körüli havi csapadékot mértek. Az idei év első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 mm alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több, mint 120 mm-rel marad el az 1991–2020-as években mért értéktől. Az Alföld középső részén nagy területen 250 mm alatt van a 2025-ben szeptember végéig lehullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és a hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben vannak 400 mm-t meghaladó értékek.