Hűvös, őszi idő vár ránk szerdán Vas megyében

Ilyen időre kell számítanunk szerdán Vasban.

A HungaroMet hivatalos szerdai időjárás előrejelzése szerint a szakadozott felhőzet mellett a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső, záporeső. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, néhol északnyugaton, nyugaton meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

időjárás A szerdai időjárás igazi őszt hoz.
A szerdai időjárás igazi őszt hoz.
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Szerdai időjárás Vas megyében

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést szerdára sehol az országban. Szerdán hajnalban Vas vármegyében 8 fok körül alakul a hőmérséklet. Délelőtt már 13 fokra melegszik az idő, közepesen felhős, időnként erős széllel. Délután akár 18 fok is lehet, estére azonban visszahűl a hőmérséklet 13 fokra.

