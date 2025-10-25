Hűvös, szeles idő van kilátásban szombatra Vas megyében

október 25., szombat

Mutatjuk, milyen időjárás várható szombaton Vas megyében.

A HungaroMet hivatalos szombati időjárás előrejelzése szerint szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

Borult szombati időjárás várható.
Fotó: Kóbor Szonja

Szombati időjárás Vas megyében

Vas megyére egyelőre nem adtak ki figyelmeztetést. Szombat hajnalban 3 fok környékén alakul a hőmérséklet, közepesen felhős, mérsékelt széllel kísérve. Délelőtt már 8 fokra emelkedhet a hőmérséklet és a szél is megélénkül. Délután maximum 14 fok lehet, erősen felhős, élénk széllel. Estére pedig visszahűl 8 fokra a hőmérséklet.

Miért van hideg?

Korábban beszámoltunk róla, hogy megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, amiről a Köpönyeg is beszámolt. Komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. 

 

