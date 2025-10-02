Jelenség
1 órája
Tűzgömb robbant Szombathely felett - Videón a látványos jelenség - videó
Látványos égi jelenséget rögzített az Időkép webkamerája Szombathelyen. Október első éjszakáján tűzgömb ragyogta be az égboltot.
A jelenséggel már többször is foglalkoztunk portálunkon. A tűzgömbök ugyanis gyakoribb jelenségek, mint azt elsőre hinnénk. Legutóbb júniusban írtunk róla, hogy látványos zöldes tűzgömböt láttak a sarki fény észlelésére várók a Dunakanyarban. Májusban Sopron fölött világította be az eget egy, tavaly novemberben pedig Répcelakon rögzítette a kamera a jelenséget.
Mi a tűzgömb?
A Wikipédia szerint nem más, mint egy olyan meteor, melynek fényessége eléri vagy meghaladja a -5 magnitúdót, vagyis a Vénusz fényességét.
