Jelenség

24 perce

Tűzgömb robbant Szombathely felett - Videón a látványos jelenség - videó

Címkék#éjszaka#Szombathely#jelenség

Vaol.hu

Látványos égi jelenséget rögzített az Időkép webkamerája Szombathelyen. Október első éjszakáján tűzgömb ragyogta be az égboltot.

Október első éjszakáján tűzgömb ragyogta be az égboltot
Forrás: időkép

A jelenséggel már többször is foglalkoztunk portálunkon. A tűzgömbök ugyanis gyakoribb jelenségek, mint azt elsőre hinnénk. Legutóbb júniusban írtunk róla, hogy látványos zöldes tűzgömböt láttak a sarki fény észlelésére várók a Dunakanyarban. Májusban Sopron fölött világította be az eget egy, tavaly novemberben pedig Répcelakon rögzítette a kamera a jelenséget.

Mi a tűzgömb?

A Wikipédia szerint nem más, mint egy olyan meteor, melynek fényessége eléri vagy meghaladja a -5 magnitúdót, vagyis a Vénusz fényességét.

 

