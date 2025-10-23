Figyelmeztetések sorozatban: zivatar és viharos széllökés várható

Ma késő délutánig változóan felhős idő várható, majd nyugat felől frontális felhőzet érkezik, estére beborul az ég. Pénteken délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, átmenetileg sokfelé kisüt a nap, de a délnyugati, déli országrész fölé ismét masszívabb felhőzet érkezik, vele pedig a viharos széllökés - írja a HungaroMet.hu.

Viharos széllökés és jelentős eső várható

Forrás: VN-archív

Napközben helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, majd késő délutántól, estétől nyugat felől egyre többfelé számíthatunk tartós esőzésre. A front mentén éjjel helyenként zivatar is kialakulhat. Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is.

A déli szelet kísérik sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos lökések. A front mentén, illetve holnap hazánk északkeleti felén erős, olykor viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul.

Viharos széllökés - A figyelmeztetések