október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Időjárás

4 órája

Figyelmeztetések sorozatban: zivatar és viharos széllökés várható

Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. A déli szelet kísérheti sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos széllökés.

Ma késő délutánig változóan felhős idő várható, majd nyugat felől frontális felhőzet érkezik, estére beborul az ég. Pénteken délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, átmenetileg sokfelé kisüt a nap, de a délnyugati, déli országrész fölé ismét masszívabb felhőzet érkezik, vele pedig a viharos széllökés - írja a HungaroMet.hu. 

Viharos széllökés és jelentős eső várható
Napközben helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, majd késő délutántól, estétől nyugat felől egyre többfelé számíthatunk tartós esőzésre. A front mentén éjjel helyenként zivatar is kialakulhat. Pénteken inkább már csak északkeleten lehet egyre gyengébb csapadék, majd délután a déli, délnyugati tájakon alakulhat ki eső, zápor, akár egy-egy zivatar is. 
A déli szelet kísérik sokfelé élénk, erős, északnyugaton viharos lökések. A front mentén, illetve holnap hazánk északkeleti felén erős, olykor viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul.

Viharos széllökés - A figyelmeztetések

JelFokEseményLeírás
Zivatarfokozat: 1ZivatarFigyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Széllökésfokozat: 1SzéllökésA várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Esőfokozat: 1Eső24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.
