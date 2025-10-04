A villámárvizek hete volt: Vasban is számíthatunk hasonlóra? - megkérdeztük a szakértőt

Vörös meteorológiai riasztást adtak ki Ibizán és Formenterán kedden a hatalmas vihar miatt, ami több helyen is áradást okozott – írta meg az Origo a BBC tájékoztatása alapján. A cikkben megjegyzik, az áradás Spanyolországban hirtelen csapott le, és a békés utcákból hömpölygő folyók lettek. Ugyancsak a héten a villámárvíz percek alatt temette maga alá Odesszát . Az MTI tájékoztatása szerint a kedd éjjeli ítéletidőben a Fekete-tenger partján fekvő városban és környékén legkevesebb kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét. A villámárvíz következtében a város utcái víz alá kerültek, a közlekedés megbénult, és több száz embert kellett kimenekíteni otthonából és járművéből.

Villámárvíz Ibizán

Fotó: AFP

Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét megkérdeztük: Vasban kell-e villámárvíztől tartanunk.

Mi az a villámárvíz?

Villámárvíz akkor alakul(hat) ki, amikor lokálisan hirtelen nagy menniységű csapadék hullik. - Egyelőre ilyentől nem kell a térségünkben tartani. Egyrészt nem mutatnak nagy mennyiséget a modellek, a következő napokban anticiklon határozza meg időjárásunkat, másrészt: ahogy haladunk a tél felé, úgy csökken a zivatarhajlam.

Pétervári Tibor szólt arról is, 2025-ben az átlagnál jóval kevesebb zivataros napos regisztráltak hazánkban, ez az évi csapadékmennyiégre is rányomta bélyegét. Vasban mindössze 19 zivataros nap volt szeptember végéig, az átlagosnak számító 30 helyett.

Egy kisebb domb is elég a nagy bajhoz

Nem kell hozzá olyan nagy hegy, elég egy kisebb dimbes-dombos terület, hogy a nagymennyiségű víz elinduljon lefelé, és elöntse az alatta fekvő területet - hangsúlyozta a szakértő. Több ilyen példát is találunk Vasban a Kőszegi-hegységben és az Őrségben is: a kiszáradt patakmedernek tűnő területek gyakorta a lezúduló víz nyoma valójában.

Az elmúlt években többször fordult elő villámárvíz Vasban: 2009-ben például házakat, pincéket, öntött el a hegyekből lezúduló áradat Kőszeg környékén, 2022 augusztusában pedig Horvátzsidányban alakult ki villámárvíz a heves eső miatt.