Mai évfordulók
2 órája

Fagyos volt a kedd reggel Szombathelyen

Címkék#Szombathely#csúcshőmérséklet#felhőzet#időjárás#reggel

A folytatásban a napsütésé lesz a főszerep. Fagyos volt a kedd reggel Szombathelyen: a hőmérséklet - 1 fok körül alakult.

Vaol.hu

Hideg volt a mai hajnal Szombathelyen, illetve vármegyénkben. Fagyos volt a kedd reggel térségünkben, a szabadban lévő autók szélvédője befagyott. 

Forrás: Horváth Balázs

Szombathely időjárása közösségi oldalra feltöltött előrejelzés szerint, kedden anticiklon alakítja Szombathely térségének időjárását. Reggel néhol ködfoltok képződhetnek, amelyek gyorsan feloszlanak. Napközben szinte zavartalanul süt a nap , a szél gyenge marad, délies irányból fúj. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

Fagyos volt a kedd reggel, ilyen időjárásunk lesz szerdán

Szerda reggelre ismét kialakulhat köd vagy alacsonyszintű felhőzet, ami késő délelőttre feloszlik. Ezt követően derült, napos idő várható, csupán vékony fátyolfelhők 🌤️ jelennek meg. A délkeleti szél mérsékelt marad, de időnként élénkülhet.

A nappali maximum 9 és 15 fok között lesz.

