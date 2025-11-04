1 órája
Fagyos volt a kedd reggel Szombathelyen
A folytatásban a napsütésé lesz a főszerep. Fagyos volt a kedd reggel Szombathelyen: a hőmérséklet - 1 fok körül alakult.
Hideg volt a mai hajnal Szombathelyen, illetve vármegyénkben. Fagyos volt a kedd reggel térségünkben, a szabadban lévő autók szélvédője befagyott.
Szombathely időjárása közösségi oldalra feltöltött előrejelzés szerint, kedden anticiklon alakítja Szombathely térségének időjárását. Reggel néhol ködfoltok képződhetnek, amelyek gyorsan feloszlanak. Napközben szinte zavartalanul süt a nap , a szél gyenge marad, délies irányból fúj. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.
Fagyos volt a kedd reggel, ilyen időjárásunk lesz szerdán
Szerda reggelre ismét kialakulhat köd vagy alacsonyszintű felhőzet, ami késő délelőttre feloszlik. Ezt követően derült, napos idő várható, csupán vékony fátyolfelhők jelennek meg. A délkeleti szél mérsékelt marad, de időnként élénkülhet.
A nappali maximum 9 és 15 fok között lesz.