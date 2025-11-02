Kiadták a figyelmeztetést, ez tör ránk a hét elején a szomszédban

A HungaroMet hivatalos oldalán tette közzé a figyelmeztetést, miszerint a szomszédos Zala vármegyében 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetést adtak ki eső miatt

Mint írják, vasárnap éjfélig, illetve hétfőn napközben kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Az éjféli óráktól hétfő reggelig a délnyugati országrészben előfordulhat 20 mm-t meghaladó csapadék, továbbá egy-egy intenzívebb záporból felhőszakadás (> 25 mm), valamint a határ közelében nem zárható ki villámtevékenység.

Lesz eső Vas megyében?

Ugyan figyelmeztetést ezidáig nem adtak ki, de esőben Vas megyének is lesz része. Vasárnap estétől elered az eső és valószínűleg hétfőn, a délelőtt folyamán eláll.