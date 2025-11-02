november 2., vasárnap

Kiadták a figyelmeztetést, ez tör ránk a hét elején a szomszédban

#eső#előrejelzés#időjárás#figyelmeztetés

Komoly esőzés várható hétfőn a szomszéd megyében, amiből vas megye is kapni fog.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos oldalán tette közzé a figyelmeztetést, miszerint a szomszédos Zala vármegyében 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Figyelmeztetést adtak ki
Figyelmeztetést adtak ki.
Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetést adtak ki eső miatt

Mint írják, vasárnap éjfélig, illetve hétfőn napközben kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Az éjféli óráktól hétfő reggelig a délnyugati országrészben előfordulhat 20 mm-t meghaladó csapadék, továbbá egy-egy intenzívebb záporból felhőszakadás (> 25 mm), valamint a határ közelében nem zárható ki villámtevékenység.

Lesz eső Vas megyében?

Ugyan figyelmeztetést ezidáig nem adtak ki, de esőben Vas megyének is lesz része. Vasárnap estétől elered az eső és valószínűleg hétfőn, a délelőtt folyamán eláll.

