november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére, nem tréfál az időjárás

Címkék#előrejelzés#időjárás#figyelmeztetés

Nagyobb esőre van kilátás hétfőn Vasban, mutatjuk, milyen esz a hétfői időjárás.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, hétfőre figyelmeztetést adtak ki, mivel 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Az éjféli óráktól hétfő reggelig a nyugati, délnyugati országrészben nagyobb területen előfordulhat 20 mm-t meghaladó csapadék, továbbá egy-egy intenzívebb záporból felhőszakadás (> 25 mm), valamint a határ közelében nem zárható ki villámtevékenység.

Figyelmeztetés van érvényben.
Figyelmeztetés van érvényben.
Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére eső miatt

Hétfőn délelőtt keleten is fokozatosan megvastagszik a felhőzet, amely délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol - elsősorban a Bakonyban - viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 14 fok körül alakul, de az északkeleti határ mentén ennél néhány fokkal alacsonyabb, a keleti határvidéken több fokkal magasabb értékek is lehetnek.

Vasban egész délelőtt esni fog az eső, azonban délutánra már eláll. A hőmérséklet 14 és 6 fok között alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu