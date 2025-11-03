Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére, nem tréfál az időjárás

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, hétfőre figyelmeztetést adtak ki, mivel 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Az éjféli óráktól hétfő reggelig a nyugati, délnyugati országrészben nagyobb területen előfordulhat 20 mm-t meghaladó csapadék, továbbá egy-egy intenzívebb záporból felhőszakadás (> 25 mm), valamint a határ közelében nem zárható ki villámtevékenység.

Figyelmeztetés van érvényben.

Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére eső miatt

Hétfőn délelőtt keleten is fokozatosan megvastagszik a felhőzet, amely délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol - elsősorban a Bakonyban - viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13, 14 fok körül alakul, de az északkeleti határ mentén ennél néhány fokkal alacsonyabb, a keleti határvidéken több fokkal magasabb értékek is lehetnek.

Vasban egész délelőtt esni fog az eső, azonban délutánra már eláll. A hőmérséklet 14 és 6 fok között alakul.