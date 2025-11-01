A megemlékezés gyertyáit megzavarja az időjárás - mutatjuk, mire lehet számítani szombaton

Szombaton napközben fátyolfelhők lesznek az égen. Több órás, helyenként szűrt napsütés valószínű, csapadék viszont nem vérható. A déli-délnyugati szél megélénkül, délutánra helyenként megerősödik, sajnos a megemlékezés gyertyáit ez a légmozgás sok helyen fogja megzavarni, estétől viszont mindenhol mérséklődik, gyengül a szél. A legmagasabb hőmérséklet 20-23 fok körül tetőzik - írja bejegyzésében a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Időjárás: kellemes őszi idő lesz szombaton térségünkben

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.