Mikor jön a hó? - szakértő válaszol, itt az első esélyes időpont

Több centi friss hó hullott az Alpok magasabban fekvő területein az elmúlt napokban. A síszezon itt november 20-a körül, Alsó-Ausztriában Mikulás hétvége tájékán kezdődik a sokéves tapasztalatok szerint – mondta el érdeklődésünkre Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Ennél sokkal nehezebb megjósolni, mikor jön a hó Vasba.

Utánajártunk: mikor jön a hó Vasba?

Fotó: Meteoplus

Mikor jön a hó? - ezt látja a szakértő

November 15-e körül jelentős lehűlés érkezik Magyarországra a legfrissebb modellek szerint. Most még bizonytalan, hogy csapadékkal érkezik-e a front, vagy száraz hideg lehűléssel jön, de hogy drasztikus lesz, az szinte biztos – mondta a szakértő. Emlékeztetett: Erzsébet és Katalin nap között (november 19 és november 25) sokszor vált téliesre – ha csak átmenetileg is – az idő. A megfigyelések szerint ilyenkor megmutatja magát a tél.

Azt tehát nem tudni, hogy mikor jön a hó Vas megyébe, de november második felében jelentős esély van rá. Korábbi cikkünkben utánajártunk annak is, mikor kezdődik a tél.

Öt évvel ezelőtt korán jött a tél

2020. okt. 14-én megérkezett az első hó Magyarországra: Bükkben és a Kékesen is havazott.