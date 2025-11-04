Beköszönt az igazi november – ilyen idő vár ránk a héten

Átlagosan 20-30 milliméternyi csapadék hullott Vasban az átvonuló hidegfront nyomán, de az Őrségben ennél is nagyobb mennyiségeket regisztráltak. Ezek az értékek közel félhavi mennyiségnek felelnek meg. Az eső után bízhatunk a jó gombatermésben is – mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője, akit arról kérdeztünk, milyen idő lesz a héten.

Nem biztos, hogy mindenki örülni fog annak, milyen idő lesz a héten

Fotó: CSEH GABOR

Milyen idő lesz a héten?

Anticiklon alakul ki a front mögött, csendes időjárásra számíthatunk. Napos időben 10-12, éjszakánként 0-5 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdától egyre nagyobb esély lesz talajmenti fagyokra, és a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk ködképződésre is. Ahol tartósan borult marad a táj, ott mindössze 5-6 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban is.

Csapadék a héten már nem valószínű, maximum ködszitálás a hét második felében ahogy öregszik az anticiklon. A frontra érzékenyek nyugalmas napok előtt állnak - mondta Pétervári Tibor. Lassan, de biztosan beköszönt az igazi november.