Beköszönt az igazi november – ilyen idő vár ránk a héten

Fokozódik a ködhajlam, de legalább a frontra érzékenyek nyugodt napokra számíthatnak. Megkérdeztük a szakértőt, milyen idő lesz a héten.

Cseh-Egyed Bernadett
Fotó: CSEH GABOR

Átlagosan 20-30 milliméternyi csapadék hullott Vasban az átvonuló hidegfront nyomán, de az Őrségben ennél is nagyobb mennyiségeket regisztráltak. Ezek az értékek közel félhavi mennyiségnek felelnek meg. Az eső után bízhatunk a jó gombatermésben is – mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője, akit arról kérdeztünk, milyen idő lesz a héten. 

Fotó: CSEH GABOR

Milyen idő lesz a héten?  

Anticiklon alakul ki a front mögött, csendes időjárásra számíthatunk. Napos időben 10-12, éjszakánként 0-5 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdától egyre nagyobb esély lesz talajmenti fagyokra, és a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk ködképződésre is. Ahol tartósan borult marad a táj, ott mindössze 5-6 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban is. 

Csapadék a héten már nem valószínű, maximum ködszitálás a hét második felében ahogy öregszik az anticiklon. A frontra érzékenyek nyugalmas napok előtt állnak - mondta Pétervári Tibor.  Lassan, de biztosan beköszönt az igazi november. 

 

 

