Kellemes őszi idő lesz vasárnap, de beárnyékolja valami a hét végét

Vasárnapi időjárás: A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, vasárnap az északi, északnyugati tájakon csak lassan vékonyodik, zsugorodik a rétegfelhőzet, az északi határvidéken maradhatnak erősen felhős, borult körzetek is. Az ország nagyobb részén viszont, napos időre számíthatunk, de a napsütést fátyolfelhők szűrhetik. Késő estétől frontális felhőzet érkezik, akkor nyugaton, északnyugaton eső, zápor is előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Így alakul a vasárnapi időjárás.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Vasárnapi időjárás Vas megyében

Egyelőre nem adott ki veszélyjelzést a HungaroMet Vas megyére. Vasárnap hajnalban 9 fok körüli ködös időre kell számítani, délelőtt 15 fok körül alakul a hőmérséklet, élénk széllel. Ez délutánra akár 20 fok is lehet. Estére 16 fok körül lesz a hőmérséklet és várhatóan nagyobb esőzés fogja kísérni.