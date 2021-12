Óvatosan az utakon 9 órája

Hófúvások Vas megyében: sok autó csúszott árokba

Vasárnap hajnaltól a megerősödő szél miatt Vas megyében több helyen is hófúvások alakultak ki, több úton is számítani kell hótorlaszokra. Az utakat folyamatosan takarítják, de a továbbra is erős szél miatt percek alatt újra beborítja a hó az aszfaltot. A megye útjain több helyen is pályaelhagyásos balesetek történtek emiatt.

Fotók: Horváth Istvánné

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki Vas megyére erős szél és hófúvások miatt. Mindenkit arra kérünk, hogy téligumi nélkül senki ne induljon útnak! Képeink vasárnap délelőtt készültek Vép és Szombathely között. Fotók: Horváth Istvánné

