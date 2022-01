Szilveszter napján 133 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 52 tűzhöz, 81 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesethez vonultak a tűzoltók. Tűzijátékok miatt tizenhétszer avatkoztak be a tűzoltók. Négy helyszínen tűzijátékok maradéka és annak környezete égett közterületen. Égő fák, bokrok, tuják miatt öt esetben riasztották a tűzoltókat. Öt helyen kukák, szeméttárolók égtek, egy autó is kigyulladt, illetve két megrémült és elszökött kutyát is a tűzoltók mentettek meg.

Éjjel egykor tűzijáték miatt kigyulladt egy mezőkomáromi családi ház udvarán álló autó, amit a tűzoltóknak kellett eloltaniuk.

Tűzijátéktól gyulladt meg a házfalra felfutó borostyán Budapesten a XV. kerületben. A II. kerületben egy társasház udvarán álló fa, Csornán egy kertben három tuja, Kecskeméten egy parkolóban lévő bokor, Nagykőrösön pedig a száraz avar gyulladt meg két négyzetméteren a tűzijátékoktól.

A XV. kerületben, Csobánkán, Sopronban, Szegeden és Balatonfüreden kukák, nagyobb hulladéktárolók égtek. A tűzoltók mindenhol gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz nem tudott a környező autókra átterjedni.

A III., a X. kerületben, Csepelen, Mosonmagyaróváron dobozos tűzijátékok maradványai és azok környezete égett.

Egy nagytestű kutya kerítésen akadt fenn Őrbottyánban este fél tizenegykor. A tűzoltók kéziszerszámokkal kiszabadították, majd átadták a tulajdonosának. Elsején reggel hatkor Biharkeresztesen egy szerelőaknába esett kutyát mentettek ki a tűzoltók.

Nem csak tűzijátékok miatt hívták a tűzoltókat. Gázpalack robbant újév hajnalán, három óra körül egy katymári családi háznál, a Szabadkai utcában. Egy embert a tűzoltók emeltek ki a romok alól. Az épület lakhatatlanná vált.

Több helyre is szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt hívták az egyenruhásokat. Délután ötkor egy pécsi házban mutatták ki a tűzoltók a mérgező gáz magas koncentrációját. Itt hárman lettek rosszul. Nyírbogdányban és Szegeden és Gávavencsellőn is egy-egy ember lett rosszul szén-monoxid miatt.

Több súlyos közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat. Halálos vonatbalesetnél dolgoztak Bágyogszováton és Döbröközön. Budapesten a kettes metró vonalán, a Kossuth téren halálos gázolás történt, az elhunytat a tűzoltók emelték ki a peron és a szerelvény közül.