Visszafogott volt a szilveszter, így aztán nem sok munkát adott az ügyeleteknek az ünnep. A mentőknek mintegy hetven esethez kellett vonulniuk december 31-e reggel hét és január 1-e reggel hét óra között, ami az átlagosnál kicsit kevesebb – mondta el Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt. Tíz olyan esetük volt, ami a szilveszteri ünnepléshez köthető, és amiben az ittasság is szerepet játszott, két esetben fiatalkorúakat kellett ellátni, két esetben öngyilkossági szándék merült fel, de szerencsére egyik sem végződött tragikusan. Egy Szombathely közeli településen pedig egy fiatal férfi szeme tűzijátékozás közben megsérült, azt, hogy a szerencsétlenül járt fiatal látása veszélybe kerül-e, egyelőre korai volna megmondani, mindenesetre az ügyben a rendőrség is vizsgálódik. Az említett esetek mindegyike kicsivel éjfél előtt, vagy éjfél után következett be. A szilveszteri estén egy nagy sikert is elkönyvelhettek az őriszentpéteri mentők, akik egy 59 éves szívbeteg férfit élesztettek újra. A viszonylagos nyugalom a mentőtiszt szerint annak köszönhető, hogy a nagy közösségi ünneplések elmaradtak, mivel azokon hajlamosabbak jobban elengedni magukat az emberek, az otthoni szilveszterezés rendszerint visszafogottabb. A mentőállomáson szervezett ünnepséget nem szoktak tartani, hiszen ritkán fordul elő, hogy egyetlen autó sincs esetnél, viszont az irányító ezúttal is boldog újévet kívánt a mentőknek és persze az alkoholmentes pezsgővel való koccintás sem maradt el.

Nem adott sok munkát az év utolsó napja a tűzoltóknak sem– tudtuk meg Balogh Esztertől, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. Ahogyan tavaly, úgy idén sem kellett tűzijátékkal összefüggő tűzhöz vonulniuk, pedig idén a tűzijátékokból igazán nem volt hiány. Pénteken délután Bozsoknál árokba csapódott egy autó, amit áramtalanítani kellett, illetve segíteni kellett a forgalmi akadály megszüntetésében. Vépen egy autó gyulladt ki, de mire a tűzoltók megérkeztek, a tulajdonos egy porral oltóval már eloltotta a tüzet, a szakembereknek már csak az izzás megszüntetése maradt. Rábapatyon pedig egy ablakkeret gyulladt ki, de mire a tűzoltók kiértek volna, a járókelők megfékezték a lángokat, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén december 31-én öt óra és január 1-jén öt óra közötti időben egy, könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés. Ezenkívül a rendőrök négy, anyagi kárral végződött baleset helyszínén is intézkedtek, kiderült az egyik, Olaszfán bekövetkezett balesetért egy ittas sofőr okolható, aki ezzel az év utolsó napján búcsút is inthetett jogosítványának.