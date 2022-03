Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL), „Speed” elnevezésű fokozott ellenőrzést tart egész héten, melyhez a magyar Rendőrség is csatlakozott. Vas megyében a helyszínek kijelöléséhez a Rendőrség a lakosság javaslatait is kérte, ezek alapján több olyan helyszínen is mérik az autók sebességét, ahol máskor nem szokták.

Forrás: VMRFK

Korábban is volt már hasonló sebességméréses akció, annak ellenére, hogy a mérési helyszínek és időpontok előre nyilvánosságra vannak hozva, mégis mindig sok figyelmetlen és felelőtlen autós kap drága csekket végül. A 2021. augusztusi Speedmarathon például több mint 400 gyorshajtó büntetésével zárult.

Forrás: VMRFK

Vas megyében csütörtök reggeltől péntek reggelig összesen 19 helyszínen találkozhatnak az autósok a “háromlábúval”, de egész héten fokozott ellenőrzésre kell számítani.

Forrás: VMRFK