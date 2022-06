Több bejelentés is érkezett a Vasvári Rendőrkapitányságra 2020. és 2021. évben arról, hogy Gersekaráton, a Horgásztónál telepített horgászházakba és lakókocsikba is betörés történt. A betörések során az elkövető használati tárgyakat, szerszámokat, kisgépeket, ruhaneműt és kerékpárt is eltulajdonított. A széleskörű adatgyűjtésnek köszönhetően a vasvári rendőrök egy 49 éves helyi férfinél megtalálták az eltulajdonított tárgyakat. A férfit előállították a Rendőrkapitányságra, aki kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett, valamint további bűncselekmények elkövetéséről is beszámolt. Elmondta, hogy Gersekarát területén több ingatlan szerszámtárolójába, garázsába és kertjébe is betört, onnan gyümölcsfákat, fagyasztott élelmiszert és kerti szerszámokat is magával vitt - írja a police.hu.

Az elkövető 2020. év végén kórházi ellátásra szorult, ezért kezelését egy Zala megyei kórházban kezdték meg. A nyomozók a kórházi kamerafelvételek elemzése során megállapították, hogy ellátása alatt a nyitott kápolnából kegytárgyakat, egy vizsgáló helyiségből pedig a kórházi dolgozók személyes tárgyait tulajdonította el.

A beszerzett adatok alapján a férfinél többször tartottak házkutatást, amelynek során szinte az összes lopott tárgy előkerült, többek között a kerékpár is.

A vasvári rendőrök 2021 októberében Gersekaráton igazoltatták a 49 éves helyi férfit, mivel a segélyhívószámra bejelentés érkezett, hogy több személy megverte. Az intézkedés során, valamint a hangfelvételek alapán megállapították, hogy a bejelentés valótlan. Későbbi kihallgatásakor elismerte, hogy a hatóságot félrevezette, a bántalmazást kitalálta, bejelentésekor hamis személyi adatokat adott meg.

Az eljárás során a rendőrök az összes eltulajdonított tárgyat visszaadták a sértetteknek. Így a nyomozóknak a közel másfél milló forint értékű vagyontárgyat sikerült visszajuttatni a jogos tulajdonosokhoz.

A 49 éves férfival szemben összesen tizenkilenc rendbeli, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett és egy rendbeli, hatóság félrevezetése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatták le a bűntetőeljárást.

A Vasvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat vádemelési javaslattal a Szombathelyi Járási Ügyészségnek megküldte.