Frissítés 17:00

Valószínűleg szándékosan okozhatták a szombati tüzet Szombathelyen, az oladi lakótelep egyik nagyáruházában. A lángok a seprűk és háztartási eszközök között csaptak fel, de szerencsére az alkalmazottak időben el tudták oltani még a tűzoltók kiérkezése előtt. Az áruházat így is ki kellett üríteni, az alkalmazottaknak és a bent tartózkodó mintegy 20-30 vásárlónak is el kellett hagyni az épületet amíg a tűzoltók átszellőztették. A helyszínen vannak a rendőrök is, úgy tudjuk, hogy egy embert a helyszínen hallgatnak meg, akinek köze lehet a tűzhöz. HI

Frissítés 16:08

A Kataszrófavédelem közleményt adott ki az eset kapcsán:

Kisebb tűz volt egy áruházban, Szombathelyen, a Gazdag Erzsi utcában. Cirokseprűk és más dolgok égtek. A dolgozók ezeket kivitték az üzletből, és kiürítették az épületet, amelyben tizenöt-húsz vásárló volt. A szombathelyi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már csak füst volt az ingatlanban, így az egységek kiszellőztetik azt.

Frissítés 16:00

Úgy tudjuk, hogy az alkalmazottakat és a vásárlókat is kiterelték az épületből, ahová a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is kiérkeztek. A környéken égett szagot lehet érezni.

Korábban írtuk:

Információink szerint kisebb tűz keletkezett Szombathelyen az oladi lakótelepen az egyik áruházban szombaton délután. Úgy tudjuk, hogy seprűk gyulladtak meg eddig ismeretlen okból. A lángokat az alkalmazottaknak sikerült eloltani és a parázsló seprűket kivitték az áruház elé, de az épület füsttel telítődött.

